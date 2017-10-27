У Мінську перед зустріччю ТКГ з врегулювання ситуації на Донбасі засідають кілька підгруп

У столиці Білорусі Мінську відбуваються засідання кількох підгруп перед початком запланованих на сьогодні переговорів у рамках Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі. Про це повідомляє МЗС Білорусі на сторінці у Twitter. Працюють, зокрема, безпекова, гуманітарна та економічна підгрупи

Згідно з повідомленням, зустріч учасників ТКГ проходитиме у будівлі Дипсервіс-холу в Мінську.

Про перелік питань для обговорення українська сторона поки не повідомляє. Водночас бойовики на своїх сайтах, серед планованих на порядок денний питань вказують обмін полоненими, відбудову мосту у Станиці Луганській та ситуацію навколо контрольного пункту в’їзду-виїзду «Золоте».

Сьогоднішня дата зустрічі Тристоронньої контактної групи є плановою і була узгоджена учасниками ще в середині червня. Відповідно до планів, крім 27 жовтня, заплановані також контакти переговорників 15 і 29 листопада та 5 і 20 грудня.

Черговий режим припинення вогню мав почати діяти з 25 серпня, напередодні початку шкільного року, і стати постійним. Про перші його порушення сторони заявили вже через кілька хвилин після настання часу перемир’я.

Про перемир’я в зоні конфлікту на Донбасі домовлялися вже багато разів, досі жодного разу режим припинення вогню не втримувався. При цьому сторони щоразу заперечують свою вину в порушеннях і звинувачують протилежну сторону у провокаціях.