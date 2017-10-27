Князєв: найбільш спокійна криміногенна ситуація – на заході України

Західна Україна є найбільш спокійною з точки зору криміногенної ситуації територією країни, заявив у Львові голова Нацполіції України Сергій Князєв.

«Західна Україна, у порівнянні з іншими регіонами, тут в рази спокійніша ситуація», – сказав Князєв і додав, що водночас спостерігається збільшення кількості квартирних крадіжок у західних областях.

За його словами, Дніпропетровська та Запорізька області мають високий відсоток пограбувань і розбоїв, зростання кількості вбивств під час вчинення нападів на будинки громадян фіксують у передмісті Києва та Одещини.

«У Запорізькій області «інша хвороба» – напади на фермерів, на громадян, які мають земельні паї, особливо під час періоду реалізації ними продукції. Харківська, Дніпропетровська області – стабільно цілий рік відбуваються зухвалі злочини», – розповів Князєв.

Він також додав, що цього року було розкрито 147 тисяч злочинів, що на 35 тисяч більше, ніж торік.

Сьогодні у Львові відбувається розширена нарада керівництва Нацполіції, в якій беруть участь керівники підрозділів головних управлінь з усіх областей України.