Суд відпустив азербайджанського журналіста Гусейнова на поруки – Княжицький

Суд відпустив у п’ятницю азербайджанського опозиційного журналіста Фікрата Гусейнова (Гусейнлі) на поруки, повідомив народний депутат України Микола Княжицький на сторінці у Facebook.

«Щойно суд віддав нам із Борисом Захаровим на поруки азербайджанського журналіста Фікрата Гусейнова, проти екстрадиції якого виступили Фрідом Гаус, Гельсінська спілка з прав людини, посольство Нідерландів, правозахисні організації», – повідомив Княжицький.

17 жовтня Бориспільський міськрайонний суд залишив Гусейнова під вартою на 18 днів. У Генпрокуратурі України заявили Радіо Свобода, що екстрадиційна перевірка у справі триває.

Про затримання Гусейнова стало відомо 14 жовтня. За даними Держприкордонслужби, причиною затримання стало те, що Гусейнов перебуває у базі розшукуваних осіб Інтерполу.

Фікрат Гусейов залишив Азербайджан 10 років тому, після того, як його викрали і жорстоко побили. Викрадачів не знайшли.

Справа Гусейнова є не першим подібним випадком протягом останнього часу.

У вересні в Києві затримали узбецького журналіста Нарзулло Охунжонова. Підставою для затримання, а потім і арешту стало те, що Узбекистан оголосив його у міжнародний розшук. 18 жовтня суд відпустив журналіста з-під варти.

21 жовтня на Київщині затримали журналістку і блогера із Казахстану Жанари Ахмет у зв’язку з розшуком за лінією Інтерполу.

Українські правозахисники і журналісти після цих затримань заявили, що авторитарні режими використовують Інтерпол для боротьби з опозиціонерами. Натомість в українському бюро Інтерполу заявили, що відомство залишається нейтральною і аполітичною організацією.