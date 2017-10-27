Через обстріли бойовиків поранений 1 український військовослужбовець – штаб

Штаб української воєнної операції на Донбасі повідомив, що через обстріли з боку підтримуваних Росією бойовиків упродовж п’ятниці поранень зазнав один український військовослужбовець. Як йдеться в повідомленні штабу на сторінці у Facebook, сталося це у районі Авдіївської промзони.

«Стан його здоров’я оцінюється як задовільний», – додали у штабі.

Згідно з повідомленням, обстріли сьогодні тривали також біля Водяного та Широкина, де близько 15-ї години бойовики обстріляли із 120-міліметрових мінометів цивільні будинки.

Раніше сьогодні у прес-центрі штабу АТО повідомили про 20 випадків порушення режиму перемир’я за минулу добу з боку підтримуваних Росією бойовиків.

В угрупованні «ДНР» звинуватили українських військових у 34 обстрілах за минулу добу, луганські сепаратисти заявили, що українська сторона напередодні 8 разів стріляла в бік підконтрольних угрупованню «ЛНР» територій.

Черговий режим припинення вогню, про який заявила 23 серпня Тристороння контактна група, мав почати діяти з 25 серпня, напередодні початку шкільного року, і стати постійним. Про перші його порушення сторони заявили вже через кілька хвилин після настання часу перемир’я.

Про перемир’я в зоні конфлікту на Донбасі домовлялися вже багато разів, досі жодного разу режим припинення вогню не втримувався. При цьому сторони щоразу заперечують свою вину в порушеннях і звинувачують протилежну сторону у провокаціях.