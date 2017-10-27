Росія: активістів оштрафували за банер «Путін, ти відповіси за Норд-Ост»

Пресненський суд Москви оштрафував трьох волонтерів штабу опозиціонера Олексія Навального, які повісили на огорожу будівлі уряду банер з написом «Путін, ти відповіси за Норд-Ост».

Як повідомив правозахисному порталу «ОВД-Инфо» юрист Дмитро Волов, розмір кожного штрафу становить 10 тисяч рублів. Протоколи були оформлені за статтею про порушення порядку проведення публічних заходів.

Активістів штабу Навального затримали у Москві вдень 27 жовтня.

23 жовтня 2002 року в Москві під час показу мюзиклу «Норд-ост» бойовики захопили і три дні утримували близько тисячі людей, вимагаючи виведення російських військ із Чечні. 26 жовтня російська влада перервала переговори і штурмувала будівлю театрального центру. До зали пустили газ, склад якого досі засекречений. Загинули 130 заручників, більше ніж 700 постраждали, усіх бойовиків вбили.

У 2011 році Європейський суд з прав людини розглянув колективну скаргу потерпілих у теракті і визнав, що російська влада порушила право на життя і на справедливий судовий розгляд. Суд зобов’язав Росію виплатити грошові компенсації сім’ям жертв теракту і розслідувати обставини спеціальної операції, яка призвела до загибелі людей. Однак Слідчий комітет Росії відмовився порушувати кримінальні справи щодо відповідальних за штурм театрального центру.

Колишні заручники і родичі тих, хто загинув під час штурму, переконані, що відповідальність за численні жертви лежить не тільки на бойовиках, а й на російській владі. Вони вимагають назвати газ, який застосовувався при штурмі, а також людину, яка віддала наказ починати штурм.

У 2014 році був затриманий підозрюваний в причетності до нападу 41-річний Хасан Закаєв. У березні 2017 року Московський окружний військовий суд визнав його винним у тому, що він організував доставку зброї і вибухівки бойовикам. Закаєву дали 19 років колонії суворого режиму. Адвокат Карина Москаленко заявила, що своїм рішенням суд позбавив потерпілих можливості встановити справжніх винуватців загибелі людей у театральному центрі.