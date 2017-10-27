Аксьонов, Константинов і Поклонська не з’являться в українському суді – адвокат

Призначені Кремлем голова Криму Сергій Аксьонов, спікер кримського парламенту Володимир Константинов і екс-прокурор Наталія Поклонська не з’являться на суд на материковій частині України, повідомив їх адвокат Максим Могильницький в ефірі Радіо Крим.Реалії.

«Мої підзахисні бажають взяти безпосередню участь у даному процесі, з урахуванням тих обставин, які склалися на сьогоднішній момент. Як тільки будуть зняті ознаки політичного переслідування, про які говорить міжнародна організація Інтерпол, вони будуть готові особисто свідчити на суді. Зараз, оскільки умови політичного переслідування зберігаються, мої підзахисні готові брати участь в процесі за допомогою інших видів зв’язку», – зазначив він.

Колишнього спікера Верховної Ради Автономної Республіки Крим Володимира Константинова і колишнього депутата парламенту кримської автономії Сергія Аксьонова звинувачують за статтями 109-й і 110-ї Кримінального кодексу України: «посягання на територіальну цілісність України і заклики до насильницького повалення конституційного ладу». Проти колишнього підконтрольного Кремлю прокурора Криму, а нині депутата Держдуми Росії Наталії Поклонської в Україні порушили одразу дві кримінальні справи.