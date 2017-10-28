У ніч на неділю українці переходять на «зимовий час»

Україна переходить на «зимовий час» у ніч на 29 жовтня. Це передбачає переведення годинників на годину назад. Перехід має відбутися о четвертій ранку за київським часом.

Переведення годинників регламентується постановою Кабміну від 13.05.96 № 509 про порядок обчислення часу на території України.

«Літній» і «зимовий» порядок обчислення часу вперше був запроваджений у кількох європейських країнах у 1916 році. Ідея полягає у кращому використанні світлого часу дня, а відтак в економії: в часи Першої світової війни йшлося про заощадження вугілля, в пізніші часи про електроенергію й енергоносії-вуглеводні – нафту й газ. В СРСР перехід на зимовий час і назад регулярно здійснювався з 1981 року. Нині понад 70 країн світу переводять стрілки годинників двічі на рік.

У 2011 році Верховна Рада України намагалася слідом за Росією скасувати сезонне переведення годинників, але під тиском громадськості постанова була скасована. Того року від практики переходу на «зимовий час» і «літній час» відмовилася Росія.