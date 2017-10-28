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28 Жовтень 2017, Київ 15:35
Новини | Події

У Дніпрі поліція затримала одного із учасників акції «Союзу комуністів» за матюки

Чоловікові загрожує адміністративна відповідальність

У Дніпрі в суботу поліція затримала одного із учасників покладання квітів до пам’ятника генералу Пушкіну, ініційованого «Союзом комуністів (більшовиків)», через нецензурну лайку на адресу активістки громадської організації «Майдан Січеслав – Дніпро» Вероніки Комісар.

Чоловік почав ображати дівчину наприкінці акції, коли активісти громадської організації «Майдан Січеслав – Дніпро» підійшли до учасників покладання, аби запропонувати їм взяти державну символіку – синьо–жовті стрічки.

Після затримання правоохоронцями чоловік намагався вибачитись, однак активістка його вибачень не прийняла і заявила про намір подавати заяву до поліції.

За інформацією поліцейських, які перебували на місці інциденту, чоловіка вирішили доправити до Жовтневого райвідділу для опитування, йому загрожує адміністративне покарання.

У суботу в Дніпрі пам’ятника генералу Пушкіну зібралось близько двох десятків людей. За їхніми словами, у 73-ю річницю визволення міста від німецької окупації вони хотіли покласти квіти і «вшанувати пам’ять дідів».

Покладання квітів до пам’ятника генералу Пушкіну
Покладання квітів до пам’ятника генералу Пушкіну

Заявку на проведення цієї акції до міськради офіційно подавала організація «Союз комуністів (більшовиків)», однак серед учасників заходу були члени раніше забороненої судом у Дніпрі громадської організації «Союз радянських офіцерів».

За їхніми словами, вони оскаржують заборону свого об’єднання у суді вищої інстанції.

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