У Дніпрі поліція затримала одного із учасників акції «Союзу комуністів» за матюки

У Дніпрі в суботу поліція затримала одного із учасників покладання квітів до пам’ятника генералу Пушкіну, ініційованого «Союзом комуністів (більшовиків)», через нецензурну лайку на адресу активістки громадської організації «Майдан Січеслав – Дніпро» Вероніки Комісар.

Чоловік почав ображати дівчину наприкінці акції, коли активісти громадської організації «Майдан Січеслав – Дніпро» підійшли до учасників покладання, аби запропонувати їм взяти державну символіку – синьо–жовті стрічки.

Після затримання правоохоронцями чоловік намагався вибачитись, однак активістка його вибачень не прийняла і заявила про намір подавати заяву до поліції.

За інформацією поліцейських, які перебували на місці інциденту, чоловіка вирішили доправити до Жовтневого райвідділу для опитування, йому загрожує адміністративне покарання.

У суботу в Дніпрі пам’ятника генералу Пушкіну зібралось близько двох десятків людей. За їхніми словами, у 73-ю річницю визволення міста від німецької окупації вони хотіли покласти квіти і «вшанувати пам’ять дідів».

Заявку на проведення цієї акції до міськради офіційно подавала організація «Союз комуністів (більшовиків)», однак серед учасників заходу були члени раніше забороненої судом у Дніпрі громадської організації «Союз радянських офіцерів».

За їхніми словами, вони оскаржують заборону свого об’єднання у суді вищої інстанції.