Кількість небойових втрат серед військових скоротилася вп’ятеро – Міноборони

У 2017 році порівняно з минулими роками кількість небойових втрат серед українських військових значно скоротилася, повідомляє 28 жовтня прес-служба міністерства оборони України.

«Кількість небойових втрат серед військовослужбовців Збройних сил у 2017 році, порівняно із попередніми роками, зменшилася у понад 5 разів. Основними причинами безповоротних небойових втрат є випадки смерті внаслідок хвороб, загибель внаслідок ДТП, порушення заходів безпеки та правил поводження зі зброєю», – вказують в оборонному відомстві.

Головний військовий прокурор Анатолій Матіос раніше цього тижня заявив в ефірі телеканалу ZIK, що з 2014 року більше 10 тисяч військових загинули і були поранені не через бойові дії.