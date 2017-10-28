На Донбасі з початку доби поранені двоє українських військових – штаб

У зоні бойових дій на Донбасі з початку доби 28 жовтня поранень зазнали двоє українських військових, повідомляє штаб української воєнної операції. За даними штабу, це сталося вночі, коли підтримувані Росією бойовики з протитанкового гранатомета і кулеметів обстріляли українські позиції неподалік Зайцевого.

У цілому, як ідеться у вечірньому зведенні, сепаратисти здійснили сім обстрілів українських позицій. «У відповідь Збройні сили України шість разів застосовували зброю на ураження», – інформує штаб АТО.

В угрупованні «ЛНР» вдень 28 жовтня заявили про дев’ять порушень перемир’я з боку ЗСУ за минулу добу, в угрупованні «ДНР» за цей же період нарахували 320 снарядів і мін, випущених українськими військовими.

Черговий режим припинення вогню, про який заявила 23 серпня Тристороння контактна група, мав почати діяти з 25 серпня, напередодні початку шкільного року, і стати постійним. Про перші його порушення сторони заявили вже через кілька хвилин після настання часу перемир’я.

Про перемир’я в зоні конфлікту на Донбасі домовлялися вже багато разів, досі жодного разу режим припинення вогню не втримувався. При цьому сторони щоразу заперечують свою вину в порушеннях і звинувачують протилежну сторону у провокаціях.