Українці «оживили» солом’яного бичка з нагоди Міжнародного дня анімації

До Міжнародного дня анімації, який відзначається 28 жовтня, 20 українських митців з різних регіонів України «оживили» першого персонажа української анімації — солом'яного бичка з народної казки.

Перший український анімафільм не зберігся до цього часу, тож митці мали за ідею відтворити, яким персонаж української анімації міг би бути.

Українська анімація починає свою історію саме від мультфільму про солом’яного бичка, і цього року виповнюється 90 років від його виходу на екрани. Цій події і присвячено ролик, який створено в рамках ініціативи «90 років української анімації».

28 жовтня у цілому світі святкують Міжнародний день анімації, оскільки саме в цей день 1892 року Еміль Рейно провів у Парижі перший публічний показ анімаційного фільму.