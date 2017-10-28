У Дніпрі жінці, яка напала з молотком на бійця АТО, визначили запобіжний захід – домашній арешт

Шевченківський районний суд Дніпра обрав запобіжний захід жительці міста Марині Меншиковій, яка ударила молотком військового АТО – бійця полку спецпризначення «Дніпро-1» Костянтина Кравченка. Про це Радіо Свобода 28 жовтня повідомили в обласній поліції.

За даними поліції, відтепер підозрювана перебуватиме під домашнім арештом.

Наступного тижня поліція планує передати справу до суду для розгляду по суті. Проти жінки порушене кримінальне провадження за частиною 1 статті 125 Кримінального кодексу України – умисне нанесення легких тілесних ушкоджень.

Меншикову цього тижня затримали вдруге. Після першого затримання, у червні 2017 року, жінку відпустили, вручивши повідомлення про підозру.

За попередніми даними, раніше жінка була в розшуку, вона перебувала на території анексованого Криму.

За інформацією з сайту Ленінського районного суду Криму, 25 вересня цей суд визнав Марину Меншикову винною в порушенні міграційного законодавства Росії, присудив штраф і видворення упродовж п’яти днів «за межі території Російської Федерації».

У жовтні 2016 року поліція Дніпра порушила кримінальне провадження через інцидент з учасником бойових дій на Донбасі у театрі опери та балету. За даними поліції, інцидент стався вихідними в антракті вистави: на балконі одна з проросійськи налаштованих відвідувачок вистави, побачивши бійця у формі, накинулась на нього з молотком. Боєць був у театрі разом з дружиною. За словами свідків, жінка «вигукувала щось про «русский мир» і нецензурно облаяла бійця та його дружину».