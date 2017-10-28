Кримчанина Зейтуллаєва російська влада могла етапувати до виправної колонії в Башкортостан – дружина

Незаконно засудженого в Росії кримчанина, фігуранта «справи Хізб-ут Тахрір» Руслана Зейтуллаєва могли етапувати до виправної колонії в російській Республіці Башкортостан. Про це дружина Зейтуллаєва повідомила 28 жовтня на засіданні організації «Кримська солідарність», інформує сайт Крим.Реалії.

«Мені прийшов лист із СІЗО Уфи про те, що Руслана етапували десять днів тому до колонії №2 Салавата. Ніяких печаток або підписів, що це завіряють, на листі немає», – сказала Зейтуллаєва.

Адвокат Едем Семедляєв також зазначив, що крім цього листа підтверджень відправки Зейтуллаєва до колонії немає, а зв'язок із засудженим відсутній.

Також на засіданні дружина іншого незаконно засудженого фігуранта севастопольської «справи Хізб ут-Тахрір» Ферата Сайфуллаєва Ельзара повідомила, що її чоловіка помістили до спеціальної камери до 4 лютого.

Суд над кримчанами Зейтуллаєвим, Ваїтовим, Прімовим і Сайфуллаєвим розпочався в червні 2016 року. Їх заарештували взимку 2015 року в Севастополі й звинуватили в участі в забороненій у Росії ісламській організації «Хізб ут-Тахрір».

Північно-Кавказький окружний військовий суд у Ростові-на-Дону 7 вересня 2016 року засудив Зейтуллаєва до семи років колонії загального режиму, Сайфуллаєв, Ваітов і Прімов отримали по п'ять років колонії загального режиму.

Верховний суд Росії 27 липня 2017 року збільшив до 15 років строк позбавлення волі Зейтуллаєва.