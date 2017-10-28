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29 Жовтень 2017, Київ 00:35
Новини | Міжнародні

Голова курдської автономії в Іраку відмовився продовжувати свої повноваження

Масуд Барзані

Голова курдського автономного району Іраку Масуд Барзані не буде продовжувати свій президентський термін. 28 жовтня він передав до регіонального парламенту план розподілу своїх повноважень між парламентом і урядом. 29 жовтня документ буде розглянутий.

На 1 листопада призначені загальні вибори в іракському Курдистані.

22 жовтня провідна курдська опозиційна партія закликала Барзані піти у відставку. Політики звинуватили його у втраті контролю над нафтоносними районами провінції Кіркук, які зайняли урядові війська.

Іракська армія за підтримки лояльних Багдаду шиїтських формувань стала витісняти курдські загони з Кіркука у відповідь на референдум про незалежність, проведений владою курдської автономії 25 вересня. Кіркук формально не належить до складу курдської автономії, але впродовж кількох років цю провінцію контролювали курдські загони, які в 2014 році перебрали контроль над нею від екстремістського угруповання «Ісламська держава».

Багдад оголосив незаконним курдський референдум.

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