Азербайджанська опозиція провела в Баку мітинг із антикорупційними вимогами

Сотні людей 28 жовтня взяли участь у опозиційному мітингу в столиці Азербайджану Баку. Акція протесту під гаслом «Ні пограбуванню» була організована Національною радою демократичних сил, яка об’єднує ряд опозиційних сил.

Мітинг був санкціонований міською владою. Поліція оцінила кількість учасників близько 1000 людей, опозиційні активісти кажуть, що їх було більше. Протестувальники скандували гасла «Кінець корупції!» та «Свободу політичним в’язням!»

За даними поліції, мітинг завершився без інцидентів.

Опозиція, а також західні уряди та міжнародні правозахисні групи критикують уряд азербайджанського президента Ільгама Алієва в переслідуванні незалежних засобів інформації, журналістів, опозиційних політиків та активістів. Нещодавні міжнародні розслідування з питань корупції також виявили, що родина Алієва часто використовує офшорні компанії, щоб приховати своє багатство та маскувати розподіл доходів найприбутковіших підприємств країни. Алієв заперечує всі звинувачення.