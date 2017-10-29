Поліція повідомила про посилений режим роботи через місцеві вибори

Національна поліція України повідомила, що працює 29 жовтня в посиленому режимі у зв’язку з проведенням місцевих виборів.

Поліція забезпечує охорону виборчих дільниць та правопорядок поблизу них у зв’язку з проведенням місцевих виборів, мовиться в повідомленні.

Станом на 9-у годину ранку із запізненням відкрилися дві дільниці, ще одна – закрилася через виявлену неточність у виборчій документації. Загалом на цей час працює 1919 дільниць.

Разом із тим поліція проводить перевірку по повідомленнях про порушення, які надходили упродовж виборчої кампанії. За даними поліції, в період проведення виборчої кампанії до територіальних органів поліції надійшло 71 повідомлення про події, пов’язані з цим процесом. За результатами перевірки цих повідомлень слідчі підрозділи відкрито 6 кримінальних проваджень. Два з них відкрито у зв’язку з надходженням інформації про можливий підкуп виборців шляхом роздачі так званих «продуктових наборів» – в Кілійському районі Одещини та у Хмельницькому районі Хмельницької області.

29 жовтня у 201 об’єднаній територіальній громаді у 24 регіонах України вперше обирають депутатів сільських, селищних, міських рад цих громад і відповідних сільських, селищних чи міських голів.