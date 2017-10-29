У Збройних силах заявили про спробу рейдерського захоплення території військової частини в Одесі

Командування Повітряних сил Збройних сил України заявило, що 29 жовтня в Одесі близько 08.45 близько 40 невідомих осіб у балаклавах здійснили спробу рейдерського захоплення частини території військового об’єкту, який є власністю Міністерства оброни України.

«Невідомі особи, які позиціонують себе як представники торгово-розважального центру «Citi Center», частково демонтували огорожу військової частини А3571 та здійснили вивіз військового майна в невідомому напрямку. На місці події працює військова служба правопорядку та військова прокуратура Південного регіону України, представники повітряного командування «Південь» Повітряних сил Збройних сил України», – мовиться в повідомленні.

При цьому командування Повітряних сил застерегло від провокаційних дій поруч із військовими частинами. «Адже військовослужбовці добових нарядів, відповідно до статутних обов’язків, мають право застосовувати зброю під час несення служби. Звертаємось до громадян із проханням повідомляти правоохоронні органи про підозрілих осіб поруч із військовими об’єктами або в місцях розташування військ», – заявили військові.

Військова частина А3571 – це аеродром державної авіації «Одеса-Шкільний», який належить Міністерству оборони України.

Інших подробиць цієї події наразі немає, як і пояснень, чому ж військовослужбовці не скористалися зі свого статутного права для захисту військового об’єкту.

У соцмережах припускають, що причиною може бути те, що міська рада Одеси напередодні передала частину землі, на якій розташована військова частина, приватним власникам.