У Європі внаслідок буревію загинули не менш ніж п’ять людей, завдана значна шкода

Штормовий циклон «Герварт», що вразив 29 жовтня Німеччину, Польщу, Чехію і Словаччину, призвів до загибелі вже не менш ніж п’яти людей і заподіяв значну матеріальну шкоду сильними вітрами і зливами.

По дві людини загинули в Польщі і Чехії – в усіх випадках унаслідок падання зламаних вітром дерев. Ще одна людина загинула в Німеччині, втонувши внаслідок різкого піднесення рівня води.

Через підтоплення, зламані дерева і обірване електроживлення в Німеччині і Чехії було порушене залізничне сполучення – в Німеччині його повністю зупиняли в семи з 16 федеральних земель. Також у низці місць було перерване і автомобільне сполучення.

Швидкість вітрів, особливо в гірських місцевостях, сягала рівня ураганної, доходячи до 180 кілометрів за годину (ураганною вважають швидкість вітру понад 118 км/год).

Раніше цього місяця Німеччину вразив штормовий циклон «Ксав’єр», унаслідок чого там загинули сім людей.