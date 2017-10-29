На Прикарпатті на виборах в ОТГ були намагання проголосувати без паспорта – «Опора»

Спостерігачі «Опори» на Івано-Франківщині зафіксували спроби голосування виборців без паспорта і називають це одним з найпоширеніших порушень під час перших місцевих виборів в об’єднаних територіальних громадах області 29 жовтня.

За словами координатора громадського спостереження «Опора» за виборами в Івано-Франківській області Остапа Матківського, такі факти зафіксували у селі Дзвиняч, Хімчин та Тязів.

«Після зауваження спостерігачів, що незаконна видача виборчого бюлетеня є кримінальним правопорушенням, видачі бюлетеня вдалося запобігти», – повідомив представник «Опори».

Координатор «Опори» в Івано-Франківській області Іван Маруняк зазначив, що під час здійснення передвиборної агітації у чотирьох ОТГ спостерігачі зафіксували факти розміщення агітаційних матеріалів у невстановлених для цього місцях, а у трьох ОТГ – поширення агітаційних матеріалів без передбачених законом даних. Було також звернення в поліцію із заявою щодо непрямого підкупу виборців.

За даними «Опори», станом на 16-ту годину явка виборців коливається у межах 30-50%, найбільша – у Ямницькій сільській ОТГ – 51,39%, найменша – у Яблунівській селищній ОТГ (21,22%).

На Прикарпатті 29 жовтня проходять перші місцеві вибори у восьми об’єднаних територіальних громадах – чотирьох селищних: Заболотівській, Яблунівській, Ланчинській, Брошнів-Осадській і чотирьох сільських – Рожнівській, Переріслянській, Дзвиняцькій та Ямницькій.

Загалом на посаду голів ОТГ претендують 34 кандидати, а на депутатські мандати – 673 кандидати. Найбільше кандидатів на посаду голови місцевої ради зареєстровано в Переріслянській ОТГ – вісім, найменше – по два кандидати – в Рожнівській і Заболотівській ОТГ.

У цих виборах беруть участь десять політичних партій. Від них зареєстровано 428 кандидатів.

У виборах 29 жовтня правом голосу можуть скористатися понад 60 тисяч виборців. Ще у трьох потенційних ОТГ на Івано-Франківщині вибори відбудуться 24 грудня.