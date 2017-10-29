У Москві згадують жертв Великого терору

Сотні людей зібралися біля колишньої штаб-квартири КДБ, а нині ФСБ, у центрі російської столиці Москви 29 жовтня, щоб вшанувати пам’ять тисяч чоловіків та жінок, страчених радянською владою під час Великого терору часів Йосипа Сталіна.

Біля Соловецького каменя на Луб’янській площі люди зібрались, щоб зачитати імена, вік, професію і дати страт близько 30 тисяч москвичів, лише невеликої частини з-поміж від одного і більше убитих радянською владою в 1937-38 роках.

Правозахисна група «Меморіал» щороку від 2006-го проводить акцію «Повернення імен». Захід відбувається напередодні Дня пам’яті жертв політичних репресій, встановленого у 1991 році.

30 жовтня на московському проспекті Сахарова планують відкрити «Стіну скорботи», пам’ятник жертвам політичних репресій.

Великий терор – масштабна кампанія масових репресій громадян, що була розгорнута в СРСР у 1937-1938 роках з ініціативи керівництва СРСР й особисто Йосипа Сталіна для ліквідації реальних і потенційних політичних опонентів, залякування населення, зміни національної та соціальної структури суспільства. Наслідками комуністичного терору в Україні стало знищення політичної, мистецької та наукової еліти. 5 серпня 1937 року вступила в дію постанова Політбюро ЦК ВКП(б) «Про антирадянські елементи». Розпочалася наймасовіша за всю радянську епоху кампанія репресій проти громадян.