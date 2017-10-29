Через напад на виборчу дільницю у Дніпропетровській області постраждали 2 поліцейських – поліція

В управлінні Нацполіції в Дніпропетровській області повідомили, що в результаті нападу невідомих на одній із виборчих дільниць у області постраждали двоє поліцейських.

«29 жовтня близько 18:30 на виборчу дільницю у селі Майське Синельниківського району Дніпропетровської області зайшло 15-20 невідомих осіб, які побили у приміщенні вікна та пошкодили майно. Після цього зловмисники кинули димові шашки та зникли на автомобілях. Під час нападу тілесні ушкодження отримали два працівники поліції», – йдеться в повідомленні на сайті поліції.

За даними правоохоронців, в області оголосили план «Перехоплення». Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Як повідомили Радіо Свобода в громадянській мережі «Опора», передвиборча кампанія у цій об’єднаній територіальній громаді була досить напруженою, однак такого інциденту не очікували.

«Передвиборча кампанія там була досить напружена, було своєрідне «задвоєння». Там були зареєстровані дві кандидатки з прізвищем Борисова та троє кандидатів з прізвищем Хорішко. Потім одна з кандидаток Борисова знялась з виборів. На спільній з нами прес-конференції у п’ятницю поліцейські повідомили, що коли одна з кандидаток їхала зніматись з виборів, був інцидент – на неї напала група невідомих, поліцейські з’ясовують, що там насправді відбулось, триває слідство. Ми сьогодні були на виборчій дільниці в Майському, але на момент інциденту нас там не було», – сказала громадська консультантка «Опори» у Дніпропетровській області Юлія Лисенко.

29 жовтня відбулись перші вибори у 201-й об’єднаній територіальній громаді в різних областях України.

На Дніпропетровщині вибори проходили в 19 громадах: одній міській, 7 селищних та 11 сільських. За висновками «Опори», у період передвиборчої кампанії найбільшу активність проявляли кандидати на посаду Верхньодніпровського міського голови. Також було зареєстровано активне змагання між кандидатами на голову Зайцівської сільської об’єднаної громади Синельківської району, до якої входить і село Майське.