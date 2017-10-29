У Македонії відбувся другий тур місцевих виборів

У Македонії в неділю відбувся другий тур місцевих виборів, голосування проходило в 35 великих містах, містечках і районах 81 муніципалітету, а також у столиці Скоп’є. Решта громадян мали змогу обрати мерів у першому турі 15 жовтня, коли кандидати здолали 50-відсотковий поріг.

За даними виборчої комісії, явка виборців за дві години до закриття дільниць склала майже 44 відсотки, нижче, ніж в першому турі – 49%.

Неурядові організації, які спостерігали за вибори, повідомили про незначну кількість порушень.

Партія «Соціал-демократичний союз Македонії» (SDSM) прем’єр-міністра Зорана Заєва виграла в першому турі в 37 муніципалітетах, тоді як «Внутрішня македонська революційна організація – Демократична партія за македонську національну єдність» (ВМРО-DPMNE) виграла лише в трьох сільських районах неподалік від столиці Скоп’є.

За даними Balkan Insight, 29 жовтня у 20 муніципалітетах відбулася пряма конфронтацію між кандидатами в мери від SDSM і VMRO-DPMNE. У 14 з них SDSM забезпечив лідерство в першому раунді, в той час як VMRO-DPMNE мав невелике лідерство в шести.