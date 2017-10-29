У Норвегії виявили місце, де можуть бути уламки зниклого російського вертольота

Норвезькі рятувальники знайшли на дні океану уламки раніше зниклого поблизу острова Свальбард (раніше Шпіцберген – ред.) російського вертольота, йдеться на Twitter-сторінці пошуково-рятувальної служби Норвегії.

Згідно з повідомленням, уламки вертольота, ймовірно, лежать на глибині 209 метрів за 2,2 кілометри на північний захід від мису Хеер (архіпелаг Шпіцберген).

Російські ЗМІ у неділю ввечері повідомили, що прем’єр-міністр Норвегії Ерна Солберг у співчутті російському прем’єру Дмитру Медведєву заявила, що надії знайти живих не залишилося, триває пошук тіл загиблих.

26 жовтня вертоліт Мі-8, який належав російській державній компанії «Арктикуголь», зник в арктичному архіпелазі Свальбард. Цей архіпелаг має особливий статус – тут встановлено суверенітет Норвегії, але інші країни можуть вести на островах господарську діяльність. Зв’язок із пілотами Мі-8 зник дорогою від законсервованого селища Піраміда до Баренцбурґа, де Росія видобуває вугілля. Транспортне сполучення з селищем можливе тільки морем і повітрям. На борту зниклого вертольота були троє співробітників науково-дослідного інституту Арктики і Антарктики, а також п’ятеро членів екіпажу.

У Росії відкрили кримінальну справу за статтею про порушення правил безпеки руху повітряного судна, що призвело до жертв.