Минулої доби на Донбасі поранень зазнав 1 військовослужбовець – штаб

У зоні бойових дій на Донбасі упродовж 29 жовтня поранень зазнав один український військовослужбовець, повідомляє штаб української воєнної операції. За даними штабу, це сталося в районі Авдіївської промзони, у чоловіка – осколкове поранення, його стан оцінюють як задовільний.

«Наприкінці минулої доби у районі проведення АТО обстановка не зазнала суттєвих змін. Противник й надалі сконцентрував вогневу активність на донецькому напрямку, використовуючи переважно піхотне озброєння», – розповіли у штабі.

Повідомляється, що усього бойовики стріляли 15 разів, під їхній вогонь потрапили території біля Луганського, Світлодарська, Зайцева і Мар’їнки.

«Сили АТО вогнем у відповідь 10 разів жорстко пригнічували активність ворога», – повідомили у прес-центрі штабу АТО.

В угрупованні «ДНР» звинуватили українських військових 29 жовтня у обстрілах в Ясинуватій та Яковлівці. Там також заявили, що ЗСУ відкрили вогонь по школі в Олександрівці. Луганські сепаратисти заявили, що українська сторона 8 разів стріляла в бік підконтрольних угрупованню «ЛНР» територій.

Черговий режим припинення вогню, про який заявила 23 серпня Тристороння контактна група, мав почати діяти з 25 серпня, напередодні початку шкільного року, і стати постійним. Про перші його порушення сторони заявили вже через кілька хвилин після настання часу перемир’я.

Про перемир’я в зоні конфлікту на Донбасі домовлялися вже багато разів, досі жодного разу режим припинення вогню не втримувався. При цьому сторони щоразу заперечують свою вину в порушеннях і звинувачують протилежну сторону у провокаціях.