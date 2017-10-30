Парламент Іракського Курдистану прийняв відставку лідера регіону

Парламент автономного курдського регіону Іраку, базований в Ербілі, прийняв 29 жовтня відставку лідера регіону, який заявив, що йде з посади через напруженість щодо недавнього референдуму про незалежність.

У листі до законодавців 71-річний Масуд Барзані сказав, що більше не виконуватиме свої функції після 1 листопада.

«Я прошу парламент зустрітися, щоб заповнити владну вакансію», – звернувся Барзані.

Парламент регіону зібрався, щоб обговорити лист Барзані, після чого депутати більшістю голосів задовольнили його прохання, повідомило курдське телебачення.

Рішення про відставку Масуд Барзані ухвалив після того, як референдум про незалежність від 25 вересня викликав регіональну кризу.

Люди, що живуть в районах, контрольованих курдами в північному Іраку, переважно підтримали відокремлення під час референдуму, який уряд Багдада назвав незаконним.

Незабаром після цього голосування іракська армія за підтримки лояльних Багдаду шиїтських формувань стала витісняти курдські загони з багатого на нафту Кіркука. Це завдало серйозного удару по авторитету Барзані, який був головою регіону з 2005 року. 22 жовтня провідна курдська опозиційна партія закликала Барзані піти у відставку, з чим він погодився 28 жовтня.

Президентські і парламентські вибори, призначені на 1 листопада, в автономному курдському регіоні відклали.