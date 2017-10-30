Щонайменше 6 людей загинули через ураган «Герварт» у Європі

Через сильні вітри, спричинені ураганом «Герварт», що обрушився на Північну і Центральну Європу, загинуло щонайменше 6 людей.

Згідно з повідомленнями 29 жовтня, чотири людини загинули через падіння дерев в Польщі і Чехії. Тисячі людей залишились без електрики.

У Німеччині 63-річний чоловік загинув на території кемпінгу, який затопило, ще одна жінка померла, коли її моторний човен перекинувся в Балтійському морі.

Повідомляється, що в деяких районах швидкість вітру досягали 180 кілометрів за годину. Залізничний рух на більшій частині півночі Німеччини зупинили після падіння дерев на колії.