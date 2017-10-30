Секретну інформацію про безпеку аеропорту Гітроу знайшли на вулиці у Лондоні

Безробітний чоловік знайшов на одній з вулиць британської столиці цифровий пристрій з 2,5 гігабайтами конфіденційної інформації про безпеку аеропорту Гітроу.

Прес-секретар летовища 29 жовтня підтвердила повідомлення в газеті The Sunday Mirror про те, що USB-накопичувач містить маршрути безпеки, розклад, типи ідентифікації, необхідні для доступу до безпеки, та інші матеріали.

Видання повідомило, що серед деталей, знайдених на флешці, був маршрут і заходи безпеки, яких вживають під час присутності королеви Єлизавета II у Гітроу. Також у виявлених файлах були карти з детальним описом місця розташування камер безпеки та мережі тунелів і маршрутів для евакуації.

Чоловік, який виявив згубу, повідомив, що йшов до бібліотеки, щоб скористатися інтернетом для пошуку роботи, і знайшов флешку в районі Квінз-Парку, що в Західному Лондоні.

В аеропорту заявили, що плани безпеки після інциденту переглянуть, додавши, що аеропорт залишається пильним до загроз. Співробітники служби безпеки Гітроу почали внутрішнє розслідування, щоб з’ясувати, як це сталося, і роблять кроки для запобігання подібного в майбутньому.