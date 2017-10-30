У Саудівській Аравії жінкам дозволять вхід на стадіони

Влада Саудівської Аравії 29 жовтня заявила, що з нового року жінкам в країні вперше дозволять присутність на спортивних стадіонах.

Такий крок із зняття обмежень щодо жінок в ультраконсервативній країні Перської затоки став наступним після того, як у вересні жінкам в Саудівській Аравії дозволили керувати автомобілем.

Відповідно до плану коронного принца Мухаммада бін Салмана, до 2030 року в країні планується пом’якшення деяких законів і розвиток економіки за межами традиційних для країни уявлень.

Повідомляється, що влада готує підготовку щонайменше трьох стадіонів – у Ер-Ріяді, Джидді та Ед-Даммамі – для «розміщення сімей» з початку 2018 року.

ЗМІ також пишуть, що саудівці можуть в найближчому майбутньому ліквідувати публічну заборона на кінотеатри.

Відповідно до традиційних канонів, чоловік у Саудівської Аравії повинен надати дозвіл жінці вчитися, подорожувати і брати участь в інших заходах.