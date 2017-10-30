Опозиція в Македонії не погодилась з результатами місцевих виборів

Лідер опозиції в Македонії Никола Ґруєвський заявив, що не погодиться з результатами другого тру місцевих виборів 29 жовтня після того, як правлячі соціал-демократи (SDSM) оголосили про свої успіхи під час голосування.

SDSM заявила про перемогу в 10-ти з 19 муніципалітетів, де не були визначені лідери в ході першого туру, тоді як голова опозиційної партії «ВМРО-ДПМНЕ» Ґруєвський заперечив це і закликав до відставки очільника ЦВК й розслідування можливої фальсифікації виборів.

«Через насильства на виборах, зґвалтування демократії, погрози, тиск, масові хабарі, VMRO-DPMNE не визнає ці вибори і ніколи не буде вважати їх чесними і демократичними», – сказав екс-прем’єєр Македонії Никола Ґруєвський.

Нинішній прем’єр, соціал-демократ Зоран Заєв відкинув звинувачення Ґруєвського.

«Я сподіваюся, що вони знайдуть силу як відповідальні політичні суб’єкти», – прокоментував він.

Якщо підтвердиться перемога SDSM, це завдасть серйозного удару консервативній партії VMRO-DPMNE, яка переважно керувала країною понад десятиліття.

За попередніми даними, VMRO-DPMNE виграла тільки в трьох сільських районах неподалік столиці Скоп’є в першому турі.

У Македонії в неділю відбувся другий тур місцевих виборів, голосування проходило в 35 великих містах, містечках і районах 81 муніципалітету, а також у столиці Скоп’є. За даними виборчої комісії, явка виборців склала майже 44 відсотки. Неурядові організації, які спостерігали за вибори, повідомили про незначну кількість порушень.