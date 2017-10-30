Майже 400 населених пунктів в Україні знеструмлені, погода погіршується – ДСНС

У Державній службі з надзвичайних ситуацій України повідомили, що через дощ, мокрий сніг і поривчастий вітер 29-го та вночі 30 жовтня в країні знеструмлені майже 400 населених пунктів.

Згідно з повідомленням ДСНС, найбільше з-поміж 10 областей негода зачепила Львівщину – 129 населених пунктів без світла.

Водночас рятувальники попередили про подальше ускладнення погоди сьогодні.

«30 жовтня, починаючи з західних областей, з переходом у мокрий сніг, місцями хуртовини, у західній частині можливе утворення снігового покриву, зниження температури вночі та вдень до 1-6 градусів тепла», – повідомили у ДСНС і додали, що пориви вітру будуть від 17 до 25 метрів за секунду.

Крім того, на річках Карпат і Закарпаття очікується формування дощового паводку із підвищенням рівнів води, в горах існує загроза утворення селей, зазначили в ДСНС.

Про ускладнення погодних умов в Укргідрометцентрі попереджали кілька днів тому. Навідчутнішою зміна погоди стала у неділю в другій половині дня, коли у прикарпатських районах і в горах пройшли дощі, а також випав сніг. Шквальні пориви вітру повалили чимало дерев, виникли проблеми з електропостачанням у низці населених пунктів.