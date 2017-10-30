Афганістан закликає ООН ввести санкції щодо лідерів талібів

Керівник виконавчої влади Афганістану Абдулла Абдулла закликав Раду безпеки ООН ввести санкції проти керівництва руху «Талібан».

Про це він заявив після зустрічі 29 жовтня в Кабулі із головою Комітету з санкцій Ради безпеки ООН Кайратом Умаровим.

Абдулла назвав талібів «безжальними вбивцями», відповідальними за «знищення країни». Він додав: «Їх (талібів – ред.) слід вважати терористами».

За словами Абдулли, санкційний комітет має обмежити діяльність і рух керівництва «Талібану» і заблокувати його фінансові ресурси шляхом введення санкцій.

За попередніми даними, керівництво «Талібану» базується в пакистанському місті Кветта, неподалік від афганського кордону.

Сполучені Штати та інші світові держави призупинили офіційне визнання «Талібану» терористичною організацією у сподіванні залучити їх до мирних переговорів.

Таліби останнім часом активізували свої атаки проти підтримуваного Заходом уряду в Кабулі, які борються з бойовиками після виведення більшості військ НАТО в 2014 році.