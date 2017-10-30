Актор Кевін Спейсі оголосив про свою гомосексуальну орієнтацію

Американський актор Кевін Спейсі відкрито заявив про гомосексуальну оріентацію. Спейсі написав у Twitter, що його найближчому оточенню відомо про те, що він протягом життя мав стосунки і з жінками, і з чоловіками, але врешті «обрав життя гея».

«Я хочу сказати про це чесно і відкрито», – заявив актор.

Спейсі зробив це визнання після того, як актор Ентоні Репп звинуватив його в сексуальних домаганнях в 1986 році, коли останньому було 14 років. За словами Реппа, це сталося після вечірки вдома у Спейсі, коли всі гості розійшлися. Сам Спейсі заявив, що не пам’ятає такого випадку, але вибачився перед Реппом.

В останні тижні у США спалахнув скандал навколо сексуальних домагань у кіно і шоу-бізнесі. У жовтні кілька десятків жінок звинуватили одного з найвпливовіших продюсерів Голлівуду Гарві Вайнштайна в домаганнях і насильстві. Продюсера виключили з американської Кіноакадемії, а поліція почала розслідування.

Кевін Спейсі знявся в десятках фільмів. Він двічі ставав лауреатом премії «Оскар». З 2013 року на Netflix виходить серіал «Картковий будиночок», в якому Спейсі виконує головну роль.