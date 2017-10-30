З початку року в Україні розшукали понад 5 тисяч зниклих дітей – поліція

У національній поліції України повідомили, що з початку року правоохоронним органам вдалося розшукати понад 5 тисяч 300 зниклих дітей.

«Загалом до поліції надійшло 6288 повідомлень про зникнення неповнолітніх. 85% зниклих були розшукані упродовж доби. Порівняно з аналогічним періодом минулого року кількість повідомлень про зникнення дітей зросла на 24,6 %. Водночас було розшукано на 1245 більше дітей, аніж у минулому році», – йдеться в повідомленні на сайті поліції.

За даними Нацполіції, більшість повідомлень про зникнення – це випадки самовільної втечі підлітків. Серед причин такої поведінки – конфлікти з батьками, опікунами, однолітками, складна ситуація в родині, схильність до жебракування тощо.

Всього ж з початку року за фактами зникнення дітей поліція відкрила понад півтисячі кримінальних проваджень за статтею про умисне вбивство.

Не розшуканими по всій країні залишаються 55 дітей, з них 19 – зникли цьогоріч, додали у поліції.

20 жовтня у Києві з дитсадка викрали немовля. Дитину кілька годин шукала поліція і волонтери, знайшовши 1,5-місячну дівчинку у помешканні молодої жінки. Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею про незаконне позбавлення волі або викрадення людини. Жінці призначили запобіжний захід – цілодобовий домашній арешт на два місяці.