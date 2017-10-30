Афганський «Талібан»: стан викраденого американського професора є «небезпечним»

Угруповання «Талібан» в Афганістані заявляє, що американський професор, викрадений у Кабулі минулого року, перебуває в «небезпечному» фізичному стані і потребує негайної медичної допомоги.

Кевін Кінг є одним із двох професорів з Американського університету в Афганістані, яких викрали в серпні 2016 року. Інший викрадений – австралієць Тімоті Вікс.

Речник талібів Забігулла Муджахід заявив, що 60-річний Кінг має проблеми з серцем і нирками.

«Його хвороба загострилася, ноги набрякли, інколи він втрачає свідомість, його стан погіршується щодня. Ми намагалися надати йому допомогу, але не маємо медичного устаткування, оскільки перебуваємо у ситуації війни», – заявив Муджахід 29 жовтня.

За викраденнями, як вважають, стоїть мережа «Хаккані», що базується в Пакистані і є союзником афганських талібів.

У червні «Талібан» оприлюднив відео з Кінгом і Віксом і закликав Вашингтон до переговорів для їх звільнення.

Відео було оприлюднене у той час, коли влада Афганістану планувала стратити групу в’язнів-талібів, засуджених за звинуваченням у тероризмі, серед яких був Анас Хаккані, син засновника мережі «Хаккані» Джалалуддіна Хаккані.