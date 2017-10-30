Суд продовжив запобіжний захід Шуфричу-молодшому – поруки батька

Шевченківський районний суд Києва продовжив запобіжний захід для сина народного депутата від фракції «Опозиційний блок» Нестора Шуфрича у вигляді передачі на поруки батька.

Як повідомили у прес-службі прокуратури Києва, суд 24 жовтня продовжив запобіжний захід на два місяці.

30 серпня суд обрав Шуфричу-молодшому запобіжний захід у вигляді особистої поруки, не задовольнивши клопотання прокуратури про цілодобовий домашній арешт. Поручителем виступив батько Шуфрича – народний депутат.

За даними поліції, 26 серпня ввечері автомобіль «Бентлі», за кермом якого перебував син депутата Нестора Шуфрича, на пішохідному переході збив чоловіка. Потерпілого з травмами «швидка» доставила в лікарню, в нього діагностували закриту черепно-мозкову травму, переломи передпліччя і гомілки.

Слідчі оголосили Шуфричу-молодшому підозру за статтею «порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому тяжке тілесне ушкодження».