Гриневич: висновки Венеціанської комісії щодо закону про освіту можна очікувати 11 грудня

Міністр освіти і науки Лілія Гриневич заявляє, що висновки Венеціанської комісії щодо мовної статті закону про освіту можна очікувати 11 грудня. Про це міністр сказала в ефірі телеканалу «112 Україна».

«Офіційні рекомендації будуть винесені на сесії «Венеціанської комісії» у грудні. Орієнтовно вони повинні бути оприлюднені 11 грудня», – сказала Гриневич.

Міністр сподівається, що рекомендації комісії не будуть суперечити інтересам України.

«Думаю, такого не трапиться. Ми спілкуватимемось із експертами, пояснюватимемо, що ми запобігаємо дискримінації дітей, які навчаються у школах нацменшин», – наголосила вона.

Український закон «Про освіту» набув чинності 28 вересня. Норма закону щодо мови освіти, державної, викликала критику в деяких колах в Україні і за кордоном.

Перехідні положення закону передбачають: «особи, які належать до корінних народів, національних меншин України і розпочали здобуття загальної середньої освіти до 1 вересня 2018 року, до 1 вересня 2020 року продовжують здобувати таку освіту відповідно до правил, які існували до набрання чинності цим законом, з поступовим збільшенням кількості навчальних предметів, що вивчаються українською мовою».

Міністр освіти України Лілія Гриневич наголошувала, що закон не позбавить меншин права на освіту рідними мовами. Вона зазначала, що закон гарантує національним меншинам вивчення їхніх мов. Проте вона додала, що представники меншин в Україні повинні вільно володіти українською, щоб досягти успіху в Україні.

Статтю 7 закону «Про освіту» (про те, що мовою освіти є державна, українська, мова), яка викликала стурбованість, надіслали на розгляд Венеціанської комісії.