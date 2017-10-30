Азербайджан, Грузія і Туреччина відкрили залізницю між Європою й Китаєм в обхід Росії і Вірменії

Азербайджан, Грузія і Туреччина урочисто відкрили нову залізницю Баку – Тбілісі – Карс, що з’єднує ці три країни і створює пасажирське і вантажне залізничне сполучення між Європою й Китаєм в обхід Росії і Вірменії.

Церемонія відбулася в селищі Алят, що є далекою околицею столиці Баку, за 70 кілометрів на південний схід від центру міста, на станції, що є важливим залізничним вузлом.

У ній узяли участь президенти Азербайджану і Туреччини і прем’єр-міністри Грузії, а також Узбекистану і Казахстану.

Як заявив на церемонії президент Азербайджану Ільгам Алієв, залізниця завдовжки загалом 826 кілометрів є «найкоротшим і найнадійнішим сполученням між Азією і Європою.

За його словами, зацікавленість у перевезенні новим маршрутом і власних вантажів висловили Казахстан та інші середньоазійські країни.

Будівництво проекту почали ще 2007 року, але плановане було на 2011 рік закінчення довелося відкладати кілька разів.

Загальна вартість проекту перевищила 1 мільярд доларів США. Більша частка цих коштів надійшла з державного нафтового фонду Азербайджану.

Потяги з Китаю входитимуть у Казахстан через новозбудований залізничний термінал, так званий «сухий порт» Хоргос, звідки через весь Казахстан ітимуть до берега Каспійського моря. Після переправи поромом у Баку вони ввійдуть на нинішню залізницю, що йде через Грузію (Тбілісі) до Туреччини (Карс), звідки вже наявними залізничними шляхами вантажі можна доставляти до всієї Європи.

Для її створення проклали нову 105-кілометрову гілку з грузинського Ахалкалакі до Карса. Між Ахалкалакі і Баку будуть використовувати наявну залізницю.

Відкриття нового сполучення привітав і Європейський союз як «великий крок у транспортному поєднанні Європейського союзу, Туреччини, Грузії, Азербайджану і Середньої Азії».

Азербайджан, Грузія і Туреччина вже поєднані нафтопроводом Баку – Тбілісі – Джейхан і газопроводом Баку – Тбілісі – Ерзурум.