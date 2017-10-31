Убивство Аміни Окуєвої: подробиці, версії – ранковий ефір Радіо Свобода

Манафорт може «здати» Путіна; Вбивство Аміни Окуєвої: подробиці, версії; Карпатам загрожують паводки та селі.

На ці теми говоритимуть ведучий Ранкової Свободи Юрій Матвійчук і гості студії: професор Техаського університету Ігор Айзенберг і експерт із міжнародних відносин Ігор Гарбарук; народний депутат («РПЛ») Дмитро Лінько, військовий інструктор Цві Аріелі, ветеран АТО Гайде Різаєва і екс-заступник голови СБУ Віктор Ягун; міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків т директор Українського гідрометеорологічного центру Микола Куйбіда