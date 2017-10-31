Бойовики на Донбасі здійснили 10 обстрілів, один український військовий поранений – штаб

У зоні бойових дій на Донбасі 30 жовтня був поранений один український військовий, повідомляє штаб української воєнної операції. За цими даними, підтримувані Росією бойовики 10 разів порушили перемир’я. «Сили АТО сім разів застосовували піхотне озброєння на ураження противника», – ідеться в ранковому зведенні.

В угрупованні «ДНР» заявляють про бої на околицях Донецька та на півдні контрольованої сепаратистами території, в угрупованні «ЛНР» ще не інформували про бойові дії впродовж минулої доби.

Черговий режим припинення вогню, про який заявила 23 серпня Тристороння контактна група, мав почати діяти з 25 серпня, напередодні початку шкільного року, і стати постійним. Про перші його порушення сторони заявили вже через кілька хвилин після настання часу перемир’я.