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31 Жовтень 2017, Київ 08:43
Новини | Події

В Україні через негоду знеструмлені 94 населені пункти – ДСНС

Внаслідок ускладнення погодних умов (пориви вітру) в ніч 31 жовтня через спрацювання системи захисту ліній електропередач сталося знеструмлення 94 населених пунктів у 7 областях, інформує Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

Станом на 7:00 31 жовтня на Київщині знеструмлені 27 населених пунктів, на Житомирщині – 19, на Сумщині – 17, на Хмельниччині – 13. Також є відключені від електропостачання села в Івано-Франківській, Чернівецькій та Дніпропетровській областях.

До відновлення електропостачання населених пунктів залучено бригади обленерго.

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