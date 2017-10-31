Росія може прийняти переговори про конституційну реформу в Сирії – дипломат

Спеціальний представник президента Росії по Сирії Олександр Лаврентьєв заявив, що в листопаді в Москві можуть відбутися переговори між сирійськими групами з метою розробки нової конституції країни.

«Це питання все ще обговорюється», – сказав Лаврентьєв після першого дня чергового раунду сирійських мирних переговорів 30 жовтня в казахстанській Астані.

Лаврентьєв зазначив, що президент Сирії Башар Асад буде готовий брати участь у запропонованих переговорах з іншими сирійськими групами, як проурядовими, так і антиурядовими. Асад «підтвердив свою готовність до... підготовки нової конституції та проведення нових парламентських та президентських виборів на цій основі», – наголосив Лаврентьєв, додавши, що схвалення Асадом такого процесу конституційної реформи є «дуже важливим повідомленням».

Лаврентьєв заявив, що посланець ООН щодо Сирії Стаффан де Містура також підтримав ідею проведення «Конгресу національного діалогу» в принципі. «Хоча він мав певні застереження, він підтримав цю ініціативу Росії», – сказав Лаврентьєв.

Офіс де Містури відмовився коментувати ці повідомлення. Раніше про можливість проведення такого форуму говорив президент Росії Володимир Путін.

Росія поруч із Іраном є головним союзником сирійського президента Башара Асада в шестирічній громадянській війні, жертвами та біженцями внаслідок якої стали сотні тисяч людей.