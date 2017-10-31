Facebook: охоплення американців російською політичною рекламою було більшим, ніж вважалося раніше

Соціальна мережа Facebook 30 жовтня оновила свої оцінки охоплення американських виборців російською політичною рекламою впродовж останніх двох років. За даними Facebook, опублікованих росіянами повідомлень було близько 80 тисяч, і близько 126 мільйонів американців, або більше половини виборців, можливо, переглянули ці публікації. Це набагато перевищує попередню оцінку компанії.

За даними Facebook, повідомлення, про які йдеться, були опубліковані в період з червня 2015 до серпня 2017 року. Вони зачіпали теми, дражливі для американського суспільства, зокрема, відносини між представниками різних рас.

«Ці дії суперечать місії Facebook щодо побудови спільноти та всьому, у що ми віримо. Ми рішуче налаштовані робити все можливе для усунення цієї нової загрози», – заявив головний радник компанії Колін Стретч.

Facebook інформує про це у письмових свідченнях Конгресу США. Раніше інша популярна соціальна мережа Twitter повідомила, що також знайшла набагато більше акаунтів, пов’язаних з так званим «Агентством інтернет-досліджень», яке також іменують «російською фабрикою тролів».

Обидві компанії мають оприлюднити дані про свої внутрішні розслідування в юридичному комітеті Сенату США 31 жовтня.