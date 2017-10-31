Поліція в Москві затримала керівника штабу політика Навального

У Москві 31 жовтня поліція затримала керівника московського штабу опозиційного політика Олексія Навального Миколу Ляскіна. Про це він сам повідомив у мережі мікроблогів Twitter.

Поліцейські зупинили автомобіль Ляскіна біля його будинку і змусили його поїхати до відділку. За словами Ляскіна, на нього збираються скласти адміністративний протокол.

29 жовтня Ляскін і ще семеро активістів штабу Олексія Навального були затримані в Москві під час зустрічі з волонтерами. Їх три години протримали в поліції, після чого відпустили без складання протоколу.

30 жовтня штаб Навального в Москві проводив так званий День мобілізації волонтерів. Активісти агітували місцевих жителів підтримати висунення опозиціонера в кандидати на пост президента Росії.

15 вересня на Ляскіна було скоєно напад. Його кілька разів ударили по голові залізною трубою. У опозиціонера діагностували струс мозку і закриту черепно-мозкову травму. Поліція завела кримінальну справу за статтею «Хуліганство». Пізніше був затриманий підозрюваний у нападі Андрій Щербаков. На допиті і на очній ставці він стверджував, що Ляскін запропонував йому інсценувати замах на нього за винагороду. Опозиціонер категорично заперечує ці звинувачення.