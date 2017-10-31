МЗС радить українцям утриматися від поїздок у Єгипет через складну ситуацію з безпекою

Міністерство закордонних справ України радить українцям утриматися від відвідування Єгипту без нагальної потреби через продовження на три місяці терміну надзвичайного стану і складної ситуації з безпекою там.

«Згадані застереження викликані істотною активізацією на території Єгипту радикальних терористичних угруповань, включаючи «Ісламську державу», які дедалі частіше спрямовують терористичні акти проти цивільних громадян з огляду на їхню релігійну належність», – йдеться в повідомленні Департаменту консульської служби МЗС України.

Тим громадянам, які вже перебувають у Єгипті, радять не їхати на північ і в центральну частину Синайського півострова, а також у пустельні райони на захід від долини річки Ніл, бути обережними при відвідуванні північного узбережжя Єгипту, столиці країни й дельти річки Ніл, туристичних місць у її долині, узбережжя Червоного моря (курортів міст Хургада, Ель-Гуна, Сафага, Затоки Макаді і Затоки Сома), а також південної частини Синайського півострова (курортів міст Шарм-ель-Шейх, Дахаб, Таба).

«У разі перебування в курортних місцях Єгипту наполегливо рекомендується виявляти підвищену увагу та обережність, утримуватися від виїзду за межі місць організованого відпочинку, які перебувають під охороною і наглядом сил безпеки. У випадку нагальної необхідності виїзду за межі місць організованого відпочинку громадянам слід повідомляти про це адміністрацію готелю, рідних або представників туроператора», – заявляють у МЗС.

У відомстві також радять бути особливо обачними під час святкування в Єгипті релігійних (у тому числі християнських) свят і, за можливості, утримуватися від відвідування релігійних святинь.

У липні цього року чоловік, який потрапив на територію готелю в курортному єгипетському місті Хургаді, перепливши з сусіднього пляжу, напав з ножем на туристів, внаслідок чого загинули дві туристки з Німеччини, ще четверо іноземних громадян були поранені. Єгипетські ЗМІ з посиланням на джерела у судочинстві повідомили, що підозрюваний поділяє ідеологію угруповання «Ісламська держава», хоча воно й не взяло відповідальності за цей напад.

У січні 2016 року в Хургаді двоє чоловіків з ножами напали на туристів, у результаті чого були поранені троє людей. Відповідальність за той напад взяло угруповання «Ісламська держава».

Влада Єгипту запровадила в країні надзвичайний стан у квітня цього року після того, як унаслідок нападів у двох коптських християнських храмах у містах Танта і Александрія загинули щонайменше 44 людини, понад 100 були поранені.