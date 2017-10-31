Синоптики прогнозують поліпшення погодних умов у перші дні листопада

У перший день листопада волога погода продовжить домінувати практично скрізь в Україні, але опадів стане менше, повідомляє синоптик Натадка Діденко.

«Вітер нарешті почне вщухати. Тобто, ще не без сильних поривів, проте вже переважно помірний. Температура повітря вдень – у межах +3+8 градусів, на півдні місцями +8+10 градусів», – написала фахівець у Facebook.

Діденко також додає, що «є хороші синоптичні новини».

«З 2 листопада вітер утихомириться, і в більшості наших областей потепліє на кілька градусів. З прогнозу, думаю, зрозуміло, що справи, які потребують пересування по вулиці, краще відкласти на другу половину тижня, з четверга життя почне налагоджуватися», – відзначає синоптик.

Її слова підтверджують і західні погодні сайти, такі як американський wunderground.com чи норвезький yr.no.