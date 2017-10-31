Адвокат: справу кримчанина Сулеймана Кадирова можуть почати розглядати через місяць

Обвинувачений в публічних закликах до порушення територіальної цілісності Росії житель Феодосії Сулейман Кадиров підписав документи про закінчення ознайомлення з матеріалами справи. Про це повідомляє проект Радіо Свобода, сайт Крим.Реалії з посиланням на адвоката Олексія Ладіна.

За його словами, справу Кадирова повинні передати в прокуратуру, а згодом – в суд.

«Приблизно через місяць справа може бути направлено на розгляд, у будь-якому разі, на попереднє слухання. Справа по суті, найімовірніше, буде розглядатися після Нового року», – припустив Ладин.

Сулейман Кадиров звинувачується в закликах до сепаратизму за перепост і коментування в соціальних мережах ролика, де, за версією слідства, є заклики до «повернення Криму».

«Ніяких свідчень порушення з боку Кадирова немає. Експертизи це підтвердили. Свою позицію щодо статусу Криму він ніколи не приховував, завжди говорив в рамках міжнародного права, але ніяких закликів не робив. Все це говорить про те, що справа Сулеймана Кадирова має політичний характер», – заявив адвокат Еміль Курбедінов.

Російські силовики 5 жовтня 2016 року прийшли з обшуком в будинок кримськотатарського активіста Сулеймана Кадирова. В перебігу обшуку вилучили ноутбук і телефон. Обшук проводився на підставі постанови суду за підозрою в закликах до невизнання кордонів Росії і підтримки громадського об’єднання «Аскер».

11 жовтня 2016 року стосовно Сулеймана Кадирова порушили кримінальну справу за підозрою в «сепаратизмі».

У квітні 2017 року російська Федеральна служба фінансового моніторингу внесла Сулеймана Кадирова до переліку екстремістів і терористів.

Після російської анексії в Криму почастішали масові обшуки у незалежних журналістів, громадських активістів, активістів кримськотатарського національного руху, членів Меджлісу кримськотатарського народу, а також кримських мусульман.

Міністерство закордонних справ України висловлювало стурбованість переслідуваннями громадян України в анексованому Криму і закликало припинити тиск на них.