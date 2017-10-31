Нацрада: тема Донбасу в середньому займає 8% ефіру телеканалів, тема Криму – 2%

За серпень-вересень 2017 року в середньому темі АТО присвячено 8,4% ефіру українських інформаційних телеканалів, а темі анексії Криму – 2%. Про це свідчить проведений Національною радою з питань телебачення і радіомовлення моніторинг ефіру інформканалів щодо висвітлення тем антитерористичної операції та анексії Криму.

«Ми не говоримо про те, що незалежні телеканали щось винні державі. Ми говоримо про те, що телеканали мають бути відповідальними перед суспільством, перед воїнами АТО, політв’язнями і полоненими, перед всіма громадянами України, які опинилися під окупацією», – сказав голова Нацради Юрій Артеменко, якого цитує прес-служба ради.

Моніторинг охоплював 10 телеканалів – «Громадське телебачення», «Еспресо», «ПравдаТУТ», «Прямий», «NewsNetwork», «NewsOne», «ZIK», «5 канал», «24 канал», «112 Україна».

За словами члена Національної ради Сергія Костинського, головною метою моніторингу було встановити частку ефіру інформтелеканалів, що присвячується темам АТО і окупації Криму, а також загальні тенденції в редакційній політиці каналів.

Костинський переконаний, що такі показники висвітлення тем АТО і окупації Криму не є достатніми для країни, в якій відбуваються бойові дії.

Голова Нацради Юрій Артеменко зауважив, що більшість інформації про ситуацію у зоні проведення АТО подається у новинах, а головною ознакою такої інформації є схематизм та одноманітність – статистика втрат, обстрілів, короткий репортаж із місця подій, а також невеликі інтерв’ю з військовими і місцевими жителями.

Після анексії Росією Криму навесні 2014 року почався збройний конфлікт на сході України. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці». За останніми даними ООН, внаслідок конфлікту загинули понад 10 тисяч людей.