Літак, що летів з Москви до Туреччини, зробив екстрену посадку в Одесі – Форостяк

Літак турецької авіакомпанії, що прямував з Москви до Туреччини, здійснював аварійну посадку в Одесі через підозрілу поведінку пасажира і виявлену підозрілу сумку. Про це повідомив радник глави Нацполіції в Одеській області Руслан Форостяк на своїй сторінці в Facebook.

«Один з пасажирів поскаржився на стан здоров’я… Екіпаж з огляду на підозрілі дії пасажира провів детальний огляд туалетної кабіни і виявив сховану підозрілу сумку. Знахідка змусила екіпаж вдатись до рішення здійснити екстрену посадку на найближчому аеродромі, ним виявився міжнародний аеропорт в Одесі», – повідомив Форостяк.

Він додав, що до літака А320 вирушили кінологи для огляду підозрілого предмету, в «забутих речах» не знайшли нічого особливого.

Радник керівника Нацполіції в Одеській області повідомив, що з пасажиром, громадянином Литви, спілкуються співробітники СБУ.