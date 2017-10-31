Миколаївський суднобудівний завод зупинив роботу – «Укроборонпром»

Миколаївський суднобудівний завод зупинив роботу. Про це повідомляє прес-служба концерну «Укроборонпром», до складу якого входить підприємство.

Як заявляють в «Укроборонпромі», діяльність заводу паралізована через відсутність рішення уряду щодо ракетного крейсера проекту 1164, заводський № 2011.

«На сьогодні арештовані рахунки підприємства, а заборгованість із заробітної плати становить понад 58 мільйонів гривень. Ці борги накопичились через припинення в лютому 2015 року відшкодування витрат підприємства на утримання крейсера», – йдеться у повідомленні.

В «Укроборонпромі» заявляють, що Миколаївський суднобудівний завод вже 3 рік самотужки виконує ці роботи, адже припинення утримання крейсера призведе до руйнування його елементів обладнання, екологічного забруднення акваторії річок Буг та Інгул.

Державний концерн «Укроборонпром» заявляє, що вже звертався до уряду з проханням вирішити питання та прийняти на облік Міноборони недобудований ракетний крейсер проекту 1164, що нині перебуває в акваторії Суднобудівного заводу.

Ракетний крейсер проекту 1164 закладений у 1984 році на замовлення Військово-Морського флоту СРСР і спущений на воду в серпні 1990 року. З 1992 по 1995 рік крейсер будувався на замовлення Міністерства оборони України, у 1996 – 1998 роках будівництво було припинено.

У 1999 році було укладено новий контракт з Міноборони про продовження будівництва крейсера, а з 2001 року будівництво корабля знову припинили. Ракетний крейсер вже багато років стоїть біля причальної стіни Суднобудівного заводу.