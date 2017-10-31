Армія Іраку перебрала контроль над прикордонним пунктом в Іракському Курдистані – Туреччина

Урядові сили Іраку перебрали під свій контроль головний пункт пропуску на кордоні Іраку й Туреччини на ділянці Іракського Курдистану, повідомили в Туреччині, але іракські курди заперечили це, а Багдад не підтвердив.

Як заявив прем’єр-міністр Туреччини Біналі Йилдирим, прикордонний перехід Хабур – Ібрагім-аль-Халіль «переданий центральному урядові» Іраку, і відтепер прикордонний контроль будуть здійснювати посадовці Туреччини й центральної влади Іраку.

Тривалий час цей пункт пропуску з іракського боку контролювали представники Іракського Курдистану – автономного регіону на півночі Іраку, що в багатьох позиціях діяв, не зважаючи на позицію Багдада.

Як повідомило державне турецьке агентство «Анадолу», іракський бік пункту пропуску зайняли війська Іраку, які перебували на території Туреччини для спільних військових навчань, і передача контролю відбулася без сутичок, хоча на час цієї передачі перехід закривали, і на ньому виникли черги з обох боків.

Тим часом чільний представник прикордонної служби Іракського Курдистану Абдель-Вахаб Мухаммад заявив, що ніякої передачі контролю не було, лише начальник штабу армії Іраку генерал-лейтенант Осман аль-Ганмі коротко зустрівся з іракськими військами, які перебувають на турецькому боці пункту пропуску.

Посадовці в Ербілі, головному місті Іракського Курдистану, теж не підтвердили передачі контролю і заявили, що переговори про це ще тривають

Також у Багдаді ще не робили заяв про передачу цього пункту. Натомість іракські військові заявили, що аль-Ганмі відвідав прикордонні переходи на кордоні з Туреччиною, а також із Сирією в Іракському Курдистані, щоб «визначити умови безпеки, які необхідно виконати для втілення урядових рішень» про перебрання контролю над кордоном на курдистанській ділянці.

Останніми днями між Багдадом і Ербілем, точаться переговори про мирне врегулювання кризи, що почалася після влаштованого в регіоні референдуму про його незалежність. У відповідь іракські урядові війська і союзні їм ополчення протягом останніх двох тижнів збройною силою повернули контроль Багдада над більшістю територій, що були спірними між центральним та регіональним урядами, у першу чергу місто Кіркук і частину однойменної провінції, що є основним нафтовидобувним регіоном Іраку. У боях із обох сторін загинули кілька десятків бійців.

За словами влади курдського регіону, на референдумі, проведеному 25 вересня всупереч забороні центрального уряду в Багдаді, за незалежність Іракського Курдистану висловилися майже 93 відсотки його учасників, а явка склала понад 72 відсотки від усіх мешканців із правом голосу. Цей референдум, як його призначила курдська автономна влада, є дорадчим і не має безпосередньої юридичної сили. Після нього Багдад відкинув будь-які переговори з Ербілем щодо статусу Іракського Курдистану, доки там не скасують повністю результати їхнього референдуму.

Не тільки центральна влада Іраку, але й Іран, і Туреччина, які мають значні курдські меншини і побоюються наростання сепаратистських настроїв серед місцевих курдів, різко розкритикували референдум щодо незалежності Іракського Курдистану, автономного регіону на півночі Іраку. Також з різкою критикою і заявами про невизнання референдуму виступили західні союзники Багдада, а також ООН.